«Помогите Полине»: онкобольной девочке из Челябинской области полгода не могут найти донора по всему миру

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-24T07:01:20+03:00

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Полина Коновалова из Миасса уже пять лет борется с онкологическим заболеванием — апластической анемией. Ее организм не производит нужное количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Пересадка костного мозга — единственный шанс на выздоровление. Вот только оказалось, что родные Полины не подходят ей в доноры. Не нашлось нужной кандидатуры и в российском Национальном регистре. Поиск по миру уже полгода также идет безуспешно.

Но человек, чей фенотип на 100% совпадает с фенотипом Полины, обязательно есть. Только пока никто о нем не знает. Поэтому в Челябинской области пройдет масштабная акция «Донор для Полины». Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно всего-то заполнить анкету и сдать кровь из вены.

— Я прошу земляков дать девочке шанс — сдать кровь для регистра доноров. Помогите Полине! — умоляет ее мама Ольга.

Даже если вы не подойдете Полине, то, возможно, поможете кому-то другому. В Российском регистре всего 100 тысяч доноров, что очень мало. Ежегодно в стране делают 500 операций по пересадке костного мозга, а потребность — в десять раз больше.

Акция «Донор для Полины»

27 июля в 12 часов

Челябинск, Свердловский проспект, 86, каб. 10. Лаборатория «Инвитро».

Условия: возраст от 18 до 45 лет, вес от 50 кг., отсутствие противопоказаний.

Не забудьте паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU