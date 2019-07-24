В центре Челябинска накрыли накропритон
Нехорошая квартира располагалась на улице Свободы в Челябинске. Владела ей 38-летняя дама. Ее уже судили за хранение наркотиков. Нынче же она систематически пускала к себе поклонников опиатов и сама употребляла отраву.
— Во время осмотра обнаружены и изъяты шприцы с остатками наркотических средств и предметы, используемые для потребления наркотиков. Хозяйку квартиры и двух гостей привлекли к административной ответственности. Им грозит до 15 суток ареста либо штраф, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
На хозяйку также завели уголовное дело. За содержание притона ей грозит до четырех лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU