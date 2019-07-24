В центре Челябинска накрыли накропритон

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-24T14:09:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Нехорошая квартира располагалась на улице Свободы в Челябинске. Владела ей 38-летняя дама. Ее уже судили за хранение наркотиков. Нынче же она систематически пускала к себе поклонников опиатов и сама употребляла отраву.

— Во время осмотра обнаружены и изъяты шприцы с остатками наркотических средств и предметы, используемые для потребления наркотиков. Хозяйку квартиры и двух гостей привлекли к административной ответственности. Им грозит до 15 суток ареста либо штраф, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На хозяйку также завели уголовное дело. За содержание притона ей грозит до четырех лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU