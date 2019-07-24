2019-07-24T14:09:23+03:00
Происшествия

В центре Челябинска накрыли накропритон

Хозяйке квартиры светит очередной срок в колонии
Андрей АБРАМОВ
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Наркопритон работал в квартире на улице Свободы.Наркопритон работал в квартире на улице Свободы.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Нехорошая квартира располагалась на улице Свободы в Челябинске. Владела ей 38-летняя дама. Ее уже судили за хранение наркотиков. Нынче же она систематически пускала к себе поклонников опиатов и сама употребляла отраву.

— Во время осмотра обнаружены и изъяты шприцы с остатками наркотических средств и предметы, используемые для потребления наркотиков. Хозяйку квартиры и двух гостей привлекли к административной ответственности. Им грозит до 15 суток ареста либо штраф, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На хозяйку также завели уголовное дело. За содержание притона ей грозит до четырех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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