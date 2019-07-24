2019-07-24T15:13:19+03:00
Общество

Гигантские глаза насекомых позволили фотографу из Магнитогорска стать лучшей в стране

Ее снимки выставят по России
Андрей АБРАМОВ
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Один из кадров, который стал победителем. Фото: Ирина ПЕТРОВАОдин из кадров, который стал победителем. Фото: Ирина ПЕТРОВА
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Канал «Наука» проводил конкурс макрофотографии — съемка изображений в натуральную величину. Его выиграла фотограф из Магнитогорска Ирина Петрова. Об этом сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на пресс-служба телеканала.

Конкурс назывался «Снимай науку!» . В фоточасти приняли участие более 400 авторов. Из двуз тысяч фото комиссия выбрала 16 лучших работ. Фотограф из Магнитогорска Ирина Петрова одержала победу в номинации «Серия изображений». Ее снимки покажут на выставке в Москве и других крупных городах, в том числе в Челябинске.

— В конкурсе я побеждаю уже во второй раз. Впервые заняла первое место в ноябре прошлого года, в номинации «Микрокосм», представив свой снимок увеличенной мухи с гигантскими фасетчатыми глазами и чешуйчатыми волосиками. Это был настоящий монстр «из объектива»! А недавно снова вышла в победители конкурса, представив целую «коллекцию» фотографий насекомых-чудовищ, — рассказала Ирина.

Фотограф поделилась, что она настолько увлеклась этой темой, что открыла в интернете свой блог о насекомых, в котором рассказывает об их поведении, особенностях «характера».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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