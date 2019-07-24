Бывшая сотрудница кафе в Челябинске пришла с ножом требовать зарплату
В одно из заведений общепита в Ленинском районе 22 июля пришла неадекватная посетительница. Когда-то челябинка работала в этом кафе и уверяла, что ей не выплатили зарплату. Чтобы выбить долг, она схватила с прилавка нож и начала кромсать себе руку.
— Когда поняла, что даже после этого денег не получит, пошла на радикальные меры: нож приставила к горлу кассира. Наши сотрудники оперативно прибыли и обездвижили неадекватную посетительницу. Бойцы оказали ей первую помощь, вызвали медиков и полицию, — сообщили в охранном предприятии «Витязь».
В ЧОПе также поделились, что при себе у нападавшей были препараты, которые в аптеке отпускают только по рецепту. В фирме предполагают, что именно эти лекарства послужили причиной неадекватного поведения.
— Инцидент зарегистрирован. Сейчас проводится проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU