2019-07-24T17:28:07+03:00
Общество

Фестиваль современного искусства пройдет в Челябинске

Там можно будет купить работы молодых талантов
Андрей АБРАМОВ
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Фестиваль «Белый квадрат» пройдет в Челябинске. Фото из группы мероприятия vk.com/whitesquarefestФестиваль «Белый квадрат» пройдет в Челябинске. Фото из группы мероприятия vk.com/whitesquarefest
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Редкое для Челябинска мероприятие состоится в начале августа. Фестиваль современного искусства «Белый квадрат» будет идти в центре южноуральской столицы несколько дней. Гостям прочтут лекции известных кураторов и продюсеров в области актуальной культуры и расскажут , чем вообще отличается современное искусство от классического.

— Также можно посетить встречи для начинающих авторов, где расскажут, как правильно действовать, чтобы стать известным и востребованным художником. Будет организован маркет молодых художников, где посетители смогут приобрести работы начинающих авторов за небольшие деньги, — рассказывают организаторы фестиваля.

Будет выставка фото, графики и живописи уральских художников.

1 августа — 4 августа;

Дом Архитектора (пр. Ленина, 41а);

билет: 100 на входе.

Для пенсионеров и детей до 18 лет — бесплатно.

Подробное рассписание в группе проекта vk.com/whitesquarefest.

ИСТОЧНИК KP.RU

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