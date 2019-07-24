Фестиваль современного искусства пройдет в Челябинске
Редкое для Челябинска мероприятие состоится в начале августа. Фестиваль современного искусства «Белый квадрат» будет идти в центре южноуральской столицы несколько дней. Гостям прочтут лекции известных кураторов и продюсеров в области актуальной культуры и расскажут , чем вообще отличается современное искусство от классического.
— Также можно посетить встречи для начинающих авторов, где расскажут, как правильно действовать, чтобы стать известным и востребованным художником. Будет организован маркет молодых художников, где посетители смогут приобрести работы начинающих авторов за небольшие деньги, — рассказывают организаторы фестиваля.
Будет выставка фото, графики и живописи уральских художников.
1 августа — 4 августа;
Дом Архитектора (пр. Ленина, 41а);
билет: 100 на входе.
Для пенсионеров и детей до 18 лет — бесплатно.
Подробное рассписание в группе проекта vk.com/whitesquarefest.
ИСТОЧНИК KP.RU