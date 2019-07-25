СЕГОДНЯ 05:24 2019-07-25T05:32:59+03:00

В детском саду Магнитогорска за прогулку приходится платить по 120 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если не сдашь деньги, ребенок будет сидеть в группе — жалуются родители

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Жительница Магнитогорска пожаловалась на детский сад № 128. Каждую неделю там проходят театральные представления. Детишкам, конечно нравится. А вот некоторых родителей стало уже напрягать, что они постоянно должны сдавать на это деньги.

На спектакль идут практически все дети, иначе останешься без прогулки. Фото автора поста в гуппе vk.com/magnitkacity

— Стоимость — 120 руб. А театральная труппа состоит из пары человек и ноутбука. Неужели такое получасовое представление стоит шесть — восемь тыс. рублей? Так как шоу проходит во время прогулки, все платят. Иначе ребенок будет сидеть в группе с нянечкой.

Кроме того, на прогулку постоянно привозят паровозики из парков. Кружок вокруг садика — тоже 120 руб. Хотя в том же парке можно дешевле покататься. Одних катают, а другие — чьи родители не сдали деньги — должны вместо прогулки сидеть в группе. Это вообще нормально?! — возмутились родители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» и пообещали пожаловаться в городскую администрацию.

Два актера и ноутбук - вот и весь театр. Фото автора поста в гуппе vk.com/magnitkacity

Мнения комментаторов разделились.

— Уже 120 рублей пожалели для своего ребенка?! — пишут одни.

— Если я не сдала деньги, то моего ребенка можно не вывести на прогулку? Типа «вот смотри: твои родители жмоты, теперь ты сидишь и через окошко смотришь, как твои одногруппники развлекаются»? — комментируют другие.

Вот такие сообщения регулярно приходят в родительском частике. Фото автора поста в гуппе vk.com/magnitkacity

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ИСТОЧНИК KP.RU