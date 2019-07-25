В Челябинске на Свердловском тракте украли трамвайные пути

СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-25T07:01:04+03:00

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Сегодня рано утром, 25 июля, на одной из крупных магистралей города трое неизвестных спилили семь метров контррельсов, которые удерживают трамвайные вагоны от схода.

По словам очевидцев, рельсы спиливали бензорезом и грузили в «Газель». Из-за нагрева затем какое-то время дымились шпалы. Инцидент произошел на Свердловском тракте в районе «Ветлечебницы».

— На этом участке проходят маршруты трамваев № 3, 14, 20, в среднем здесь в течение полутора часов курсируют 80 вагонов. С целью предотвращения аварийных ситуаций, скорость движения трамваев снижена, — рассказали в мэрии.

Сейчас в случившемся разбирается полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU