В Челябинске на Свердловском тракте украли трамвайные пути
Сегодня рано утром, 25 июля, на одной из крупных магистралей города трое неизвестных спилили семь метров контррельсов, которые удерживают трамвайные вагоны от схода.
По словам очевидцев, рельсы спиливали бензорезом и грузили в «Газель». Из-за нагрева затем какое-то время дымились шпалы. Инцидент произошел на Свердловском тракте в районе «Ветлечебницы».
— На этом участке проходят маршруты трамваев № 3, 14, 20, в среднем здесь в течение полутора часов курсируют 80 вагонов. С целью предотвращения аварийных ситуаций, скорость движения трамваев снижена, — рассказали в мэрии.
Сейчас в случившемся разбирается полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU