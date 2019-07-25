После трагедии в Хабаровском крае МЧС проверяет палаточные лагеря в Челябинской области
После страшного пожара в Хабаровском крае по всей стране начались проверки палаточных лагерей. На Южном Урале их пять, и большинство находятся на территории озера Тургояк. Инспекторы проверят, как расставлены палатки, исправны ли огнетушители, не используются ли обогреватели и т.д.
— На местах уже спланирован и проводится комплекс проверок с привлечением чиновников, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Накануне сотрудники МЧС провели урок безопасности для детей, отдыхающих в одном из палаточных лагерей на Тургояке.
Напомним, пожар в детском лагере хабаровского горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел в ночь на 24 июля. Дотла сгорели 20 палаток. В них находилось 189 детей, один ребенок погиб сразу, еще трое скончались в реанимации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...
ИСТОЧНИК KP.RU