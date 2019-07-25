2019-07-25T08:03:10+03:00
Общество

После трагедии в Хабаровском крае МЧС проверяет палаточные лагеря в Челябинской области

Большинство из них расположены на Тургояке
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В области усилят контроль за безопасностью детей в палаточных лагерях.В области усилят контроль за безопасностью детей в палаточных лагерях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

После страшного пожара в Хабаровском крае по всей стране начались проверки палаточных лагерей. На Южном Урале их пять, и большинство находятся на территории озера Тургояк. Инспекторы проверят, как расставлены палатки, исправны ли огнетушители, не используются ли обогреватели и т.д.

— На местах уже спланирован и проводится комплекс проверок с привлечением чиновников, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Накануне сотрудники МЧС провели урок безопасности для детей, отдыхающих в одном из палаточных лагерей на Тургояке.

Напомним, пожар в детском лагере хабаровского горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел в ночь на 24 июля. Дотла сгорели 20 палаток. В них находилось 189 детей, один ребенок погиб сразу, еще трое скончались в реанимации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выездных налоговых проверок бизнеса в Челябинской области становится меньше
В Челябинске пройдет международный онкологический конгресс
В Челябинске на Свердловском тракте украли трамвайные пути
Пять человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области
«Плевать на нашу личную жизнь!»: водители трамваев в Челябинске вынуждены работать почти без выходных
Жительница Челябинской области нашла на улице чужую карту с бесконтактной оплатой и потратила все деньги
В детском саду Магнитогорска за прогулку приходится платить по 120 рублей
В детской поликлинике Челябинской области выдают талоны в закрытый кабинет
Мошенники требуют выкуп за украденные номера в Челябинске: что делать
Жители Челябинской области за полгода заплатили России почти 120 млрд рублей
Фестиваль современного искусства пройдет в Челябинске
После многократных жалоб жителей Челябинской области на чистоту озера Тургояк, ответственному чиновнику предложили уволиться
Директора банкротящейся госструктуры из Челябинска уличили в уклонении от налогов
Челябинск попал на верхние строчки антирейтинга самых болеющих городов России
В Челябинске разыскивают архитекторов, готовых взяться за преображение криминального района
Бывшая сотрудница кафе в Челябинске пришла с ножом требовать зарплату
Чтобы тушить лесные пожары в Челябинской области купят машин на 100 млн рублей
Гигантские глаза насекомых позволили фотографу из Магнитогорска стать лучшей в стране
Новый мэр Челябинска нашла общий язык с «гопниками-ларечниками и учеными урбанистами»
Чиновники учтут опыт Москвы в благоустройстве Челябинска
Испытания пожарной техники прошли в ЖК «Башня Свободы»
«Галамарт» поздравил челябинцев с Днем металлурга
В центре Челябинска накрыли наркопритон
Алексей Текслер высказался о безработице в моногородах