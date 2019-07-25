После трагедии в Хабаровском крае МЧС проверяет палаточные лагеря в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-25T08:03:10+03:00

В области усилят контроль за безопасностью детей в палаточных лагерях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большинство из них расположены на Тургояке

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После страшного пожара в Хабаровском крае по всей стране начались проверки палаточных лагерей. На Южном Урале их пять, и большинство находятся на территории озера Тургояк. Инспекторы проверят, как расставлены палатки, исправны ли огнетушители, не используются ли обогреватели и т.д.

— На местах уже спланирован и проводится комплекс проверок с привлечением чиновников, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Накануне сотрудники МЧС провели урок безопасности для детей, отдыхающих в одном из палаточных лагерей на Тургояке.

Напомним, пожар в детском лагере хабаровского горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел в ночь на 24 июля. Дотла сгорели 20 палаток. В них находилось 189 детей, один ребенок погиб сразу, еще трое скончались в реанимации.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/721931" frameborder="0"></iframe> Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU