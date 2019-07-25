Канадский хоккеист резко отозвался о Магнитогорске
Бывший форвард «Локомотива» и «Авангарда», канадский хоккеист Максим Тэлбот раскритиковал Магнитогорск. В подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни спортсмен сказал, что это первый российский город, в котором он побывал, и впечатления остались очень плохие.
— Самое *** место в мире. Очень маленький город, очень загрязненный. Я на раскатке, вдруг слышу: «Макс, Макс!». Обернулся, а там Малкин. Круто было. Слышал про его клуб в Магнитогорске, но это не тот город, в котором ты хочешь гулять по ночам, — цитирует Тэлбота издание Sports.ru.
Евгения Малкина, уроженца города металлургов, канадский хоккеист назвал большим талантом.
В соцсетях магниторцы по-разному отреагировали на высказывание Тэлбота. Одни согласились с ним, другие вступились за город. Нашлись и те, кто ответили оскорблением на оскорбление.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU