Канадский хоккеист резко отозвался о Магнитогорске

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-25T09:17:09+03:00

По его мнению, город металлургов очень грязный и здесь опасно ходить по ночам

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Бывший форвард «Локомотива» и «Авангарда», канадский хоккеист Максим Тэлбот раскритиковал Магнитогорск. В подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни спортсмен сказал, что это первый российский город, в котором он побывал, и впечатления остались очень плохие.

— Самое *** место в мире. Очень маленький город, очень загрязненный. Я на раскатке, вдруг слышу: «Макс, Макс!». Обернулся, а там Малкин. Круто было. Слышал про его клуб в Магнитогорске, но это не тот город, в котором ты хочешь гулять по ночам, — цитирует Тэлбота издание Sports.ru.

Евгения Малкина, уроженца города металлургов, канадский хоккеист назвал большим талантом.

В соцсетях магниторцы по-разному отреагировали на высказывание Тэлбота. Одни согласились с ним, другие вступились за город. Нашлись и те, кто ответили оскорблением на оскорбление.

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