Челябинское УФАС возбудило дело на полигон в Полетаево после отказа принимать отходы, собранные на субботниках

СЕГОДНЯ 21:30 2019-07-25T21:39:29+03:00

Полигон поднял тариф необоснованно, а отказ от исполнения обязательств и вовсе незаконный. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Представители полигона внезапно подняли тариф и запретили въезд на свалку машинам с мусором

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Антимонопольная служба заподозрила «Полигон ТБО» в злоупотреблении доминирующим положением. Компания обслуживает временную свалку в Полетаево, куда везут мусор из Челябинска. Дело возбудили после отказа принимать отходы с субботников.

— Поступили заявления от компаний «Жилавтотранс» и «ПЖРЭУ Курчатовского района. Представители «Полигон ТБО» навязывают им стоимость услуг по размещению отходов после субботников. Она превышает размер утвержденного для полигона предельного тарифа на захоронение ТКО, утвержденного областным Минтарифов, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

За прием мусора с субботников полигон выставил цену 1 339,06 руб. за тонну, что почти в два раза выше предельного тарифа. Машинам компании «Жилавтотранс», которая не согласилась с такой стоимостью, просто запретили въезд на свалку.

Челябинское УФАС считает, что полигон поднял тариф необоснованно, а отказ от исполнения обязательств и вовсе незаконный.

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ИСТОЧНИК KP.RU