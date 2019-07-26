Туристы из Челябинской области застряли на 80-метровой скале в Геленджике

СЕГОДНЯ 06:24 2019-07-26T07:33:27+03:00

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Два жителя Челябинской области отдыхали в селе Прасковеевка Краснодарского края. Возомнив себя альпинистами, туристы решили забраться на вершину крутой горы в районе скалы «Парус». Причем покорять высоту они отправились без веревок и специального снаряжения.

— Не рассчитав свои силы, путники застряли на 80-метровой высоте. Подняться выше препятствовала круча. Спуститься вниз мешал страх оступиться. К тому же один из мужчин потерял обувь. Туристы позвонили спасателям, — рассказали специалисты Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы.

Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» за полчаса нашли пострадавших на склоне. При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили туристов на берег. Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU