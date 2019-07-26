Южноуралец избил сотрудника ГИБДД гаечным ключом
Житель Верхнего Уфалея предстал перед судом за нападение на полицейского.
В апреле этого года обвиняемый, находясь за рулем автомобиля, остановился под запрещающим знаком. Нарушение заметил, проезжающий мимо, патрульный экипаж ГИБДД. Водителя попросили предъявить документы, но тот ударил по газам и рванул с места. Полицейские догнали нарушителя. Оказалось, что у него нет водительских прав.
— При задержании он нанес сотруднику множество ударов по рукам металлическим гаечным ключом, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Суд признал жителя Верхнего Уфалея виновным в применение насилия в отношении представителя власти. Ближайшие три года агрессивный «бесправник» проведет в колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU