В Челябинске вытащили из воды молодую пару, у которой лопнул надувной матрас
На озере Смолино матросы спасли парня с девушкой, плавающих на надувном матрасе. Ему 25 лет, ей — 18. Инцидент произошел вечером 25 июля на пляже «Прибой».
— В 150 метрах от берега у молодых людей лопнуло плавсредство. На ситуацию оперативно отреагировали матросы-спасатели. Подплыли на лодке к пострадавшим, и эвакуировали их на берег. От медицинской помощи молодые люди отказались, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе УБЖД города.
Пара отдыхала в месте, запрещенном для купания и отдыха.
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ИСТОЧНИК KP.RU