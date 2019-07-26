В Челябинске вытащили из воды молодую пару, у которой лопнул надувной матрас

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-26T10:13:16+03:00

Надувной матрас лопнул, когда пара уже была далеко от берега. Фото: Олег УКЛАДОВ

Они плавали в месте, запрещенном для купания

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На озере Смолино матросы спасли парня с девушкой, плавающих на надувном матрасе. Ему 25 лет, ей — 18. Инцидент произошел вечером 25 июля на пляже «Прибой».

— В 150 метрах от берега у молодых людей лопнуло плавсредство. На ситуацию оперативно отреагировали матросы-спасатели. Подплыли на лодке к пострадавшим, и эвакуировали их на берег. От медицинской помощи молодые люди отказались, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе УБЖД города.

Пара отдыхала в месте, запрещенном для купания и отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU