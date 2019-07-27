Жительница Челябинской области лишилась 1,4 млн рублей при попытке заработать

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-27T08:07:33+03:00

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В полицию Озерска обратилась местная жительница, которую обманули мошенники. Она рассказала полицейским, что увидела рекламу в интернете о возможности заработаться миллион за несколько дней. Прошла по ссылке, заполнила заявку.

Дальше ей позвонил «финансовый агент» и объяснил — чтобы получить двойной процент от вложенной суммы, нужно заплатить налог. Озерчанка взяла несколько кредитов и перевела деньги на указанный счет.

А когда она захотела снять вложенные деньги, мошенники сказали, что нужно снова заплатить налог, якобы курс валюты изменился и перечисленных денег не хватает. Женщина попыталась снять сумму без налога — не вышло, позвонила «финансовым агентам», а их телефон уже был заблокирован. Сумма ущерба составила 1,4 млн рублей.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до десяти лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU