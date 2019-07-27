УФАС просит рассказать жителей Челябинска, сколько они платят за анестезию в стоматологиях

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-27T11:36:38+03:00

Многие сами просят поставить им дорогой, зато более современный и эффективный укол. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Антимонопольная служба просит челябинцев рассказать, как в стоматологиях проводят местную анестезию при лечении зубов по полису ОМС. Опрос решили провести после того, как в ведомство пожаловались пациенты на поборы в зубных клиниках. Вместо бесплатного лидокаина людям колют дорогие анестетики.

У некоторых пациентов аллергия на лидокаин. По закону им должны бесплатно поставить другое обезболивающее. Но стоматологи берут с больных деньги.

— Челябинское УФАС считает, что 24 медицинских учреждения, работающих в сфере ОМС, нарушают требования действующего законодательства. Они ущемляют законные права и интересы граждан, что запрещено статьей 11 Закона о защите конкуренции: граждане не имеют возможности получить стоматологическую услугу без дополнительно навязанной платной услуги. Возбуждено дело, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Часто челябинцы сами просят врача поставить им более современный и эффективный анестетик. Он надежнее «заморозит» и боли не будет. Нередко медики требуют с таких пациентов полную плату — и за работу, и за препарат. Сейчас антимонопольщики разбираются, насколько это законно.

Отправить информацию о том, брали ли с вас плату за анестезию при лечении зубов по полису, можно на почту to74@fas.gov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU