2019-07-28T10:40:00+03:00
Общество

Жара в Челябинске сменится дождями с грозами

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 28 июля
Сергей УФИМЦЕВ
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Дожди в Челябинске прогнозируют на всю предстоящую неделю.Дожди в Челябинске прогнозируют на всю предстоящую неделю.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Последние дни июля в Челябинске будут дождливыми. По данным синоптиков, уже в воскресенье, 28 числа, на Южный Урал обрушатся дожди с грозой. Возможен град. МЧС разослало южноуральцам SMS с предупреждением.

В понедельник, 29 июля, в областном центре также ожидаются дожди. Температура воздуха днем поднимется не выше +22 градусов, сообщает Челябинский гидрометцентр. Возможна гроза. Во вторник и среду также будет пасмурно.

Жара постепенно уходит — всю предстоящую неделю ожидаются дожди. Южноуральцам советуют закрывать дома окна и брать с собой на улицу зонты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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