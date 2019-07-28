На Таганае нашли необычного паука-волка

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-28T13:51:04+03:00

Паук-волк не опасен для человека, но укусить может. Фото: пресс-служба нацпарка Таганай.

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В Челябинской области удалось сфотографировать необычного паука. Это так называемый паук-волк. Его нашли на днях в нацпарке Таганай в районе Киалимского кордона. Очевидцам удалось сфотографировать паука, пока он не спрятался.

— Это довольно крупная особь — примерно 25 мм в длину. По сути, для человека паук-волк не опасен. Но если его потревожить, то он может и укусить, — рассказали в пресс-службе нацпарка Таганай.

Укус не смертелен, но может вызвать сильный зуд.

Пауки-волки питаются жуками и мухами. Их называют стабилизаторами экосистемы, поскольку они регулируют численность насекомых. Возможно, отсюда и название.

ИСТОЧНИК KP.RU