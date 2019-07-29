«Выглядит устрашающе!»: горожане не поняли нового граффити в центре Челябинска
Челябинск решили сделать ярче и красивее при помощи профессиональных граффити на зданиях. И вот новый рисунок появился на жилом доме по улице Кирова. Многоэтажку украсила девочка в голубом платьице. В руках она держит открытые гигантские ножницы. Горожане не поняли смысл рисунка. Вот что они пишут в соцсетях:
— По-моему, ужас, что девочка с ножницами.
— Выглядит устрашающе!
— Лучше бы она держала в руках куклу.
— Что к чему?! Почему именно с ножницами? С тем же успехом можно было с ножом или дробовиком сделать, либо с пожарным топором.
— Почему не с веслом?
— Могли нарисовать с мячиком хотя бы или с цветочком. А это ужас!
Однако, более позитивно настроенным людям рисунок понравился. Они решили, что это все же лучше, чем просто серые стены.
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ИСТОЧНИК KP.RU