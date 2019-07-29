461 раз позвонила жительница Магнитогорска в поликлинику, чтобы записать ребенка на прием
Жительница Магнитогорска пожаловалась в соцсетях, что вот уже две недели не может записать ребенка к ортопеду в поликлинике на ул. Суворова.
— Запись производиться только по пятницам с 8:30. Начали дозваниваться с 8:20 с двух телефонов! Часов в 9 на том конце взяли трубку и, будто ничего не услышав, сбросили. В 9:15, когда телефон с автодозвоном наконец-то пробился до поликлиники, я снова услышала «Запись окончена, звоните в следующую пятницу»! Это как?! Пока бесплатно пройдешь врача, уже ребенок в школу пойдет! Моему возмущению нет предела! — написала Валерия Вакушина в группе «ВКонтакте».
В доказательство своих слов она выложила фото экрана телефона. На нем видно, что по одному и тому же номеру было сделано 420 звонков и чуть ранее еще 41!
Кто-то посоветовал не звонить, а прийти за талоном лично. Однако, не всем помогает и этот способ.
— Такая же беда. Месяц не можем записаться. Пришли регистратуру в девятом часу, и талонов уже нет. Типа всего дают 10 талонов на неделю. А дозвонится просто невозможно! — прокомментировала Элина Шафоростова.
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ИСТОЧНИК KP.RU