На озере Смолино в Челябинске спасли двух пьяных купальщиков
Для двух челябинцев отдых на водоеме едва не обернулся трагедией. Оба выпили да пошли купаться. Прилично отплыли от берега и внезапно начали тонуть.
Первый инцидент произошел 28 июля, в 16:05, на озере Смолино в Ленинском районе. Спасатели вытащили из воды 37-летнего купальщика. От помощи медиков он отказался.
Второй инцидент случился здесь же, через 19 минут.
— Спасатели пришли на помощь 55-летней женщине, она тонула в 10 метрах от берега. От осмотра медиками отказалась, — рассказали в ЕДДС Челябинска.
Отдыхали челябинцы в месте, разрешенном для купания.
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ИСТОЧНИК KP.RU