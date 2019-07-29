На озере Смолино в Челябинске спасли двух пьяных купальщиков

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-29T09:16:01+03:00

Из воды на берег их вытащили спасатели

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Для двух челябинцев отдых на водоеме едва не обернулся трагедией. Оба выпили да пошли купаться. Прилично отплыли от берега и внезапно начали тонуть.

Первый инцидент произошел 28 июля, в 16:05, на озере Смолино в Ленинском районе. Спасатели вытащили из воды 37-летнего купальщика. От помощи медиков он отказался.

Второй инцидент случился здесь же, через 19 минут.

— Спасатели пришли на помощь 55-летней женщине, она тонула в 10 метрах от берега. От осмотра медиками отказалась, — рассказали в ЕДДС Челябинска.

Отдыхали челябинцы в месте, разрешенном для купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU