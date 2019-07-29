2019-07-29T10:50:06+03:00
Общество

Ученые восстановят наскальные рисунки в самой популярной пещере в Челябинской области

Туристы увидят древнюю живопись в Игнатьевской пещере на голограммах
Сергей УФИМЦЕВ
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Игнатьевскую пещеру закрыли для туристов в прошлом году. Фото: Госкомитет по охране культурного наследия региона.Игнатьевскую пещеру закрыли для туристов в прошлом году. Фото: Госкомитет по охране культурного наследия региона.
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Ученые из Челябинска нашли способ восстановить наскальные рисунки в Игнатьевской пещере, испорченные туристами. Облик пещеры создадут в «цифре». Туристы увидят древнюю живопись в виде голограмм. Об этом сообщает газета «Южноуральская панорама».

Игнатьевскую пещеру закрыли для туристов в прошлом году. Она считается одной из самых популярных на Урале. Ученые нашли на стенах наскальные рисунки мамонтов и охотников. Но из-за наплыва туристов изображения серьезно пострадали. Поэтому туристам и запретили вход.

— Мы восстановим прежний облик пещеры с помощью 3D-сканирования. Для туристов откроется голографическая экспозиция, где можно будет увидеть объемные изображения, — говорит старший научный сотрудник научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Гаяз Самигуллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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