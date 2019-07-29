Ученые восстановят наскальные рисунки в самой популярной пещере в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-29T10:50:06+03:00

Игнатьевскую пещеру закрыли для туристов в прошлом году. Фото: Госкомитет по охране культурного наследия региона.

Изменить размер текста: A A

Ученые из Челябинска нашли способ восстановить наскальные рисунки в Игнатьевской пещере, испорченные туристами. Облик пещеры создадут в «цифре». Туристы увидят древнюю живопись в виде голограмм. Об этом сообщает газета «Южноуральская панорама».

Игнатьевскую пещеру закрыли для туристов в прошлом году. Она считается одной из самых популярных на Урале. Ученые нашли на стенах наскальные рисунки мамонтов и охотников. Но из-за наплыва туристов изображения серьезно пострадали. Поэтому туристам и запретили вход.

— Мы восстановим прежний облик пещеры с помощью 3D-сканирования. Для туристов откроется голографическая экспозиция, где можно будет увидеть объемные изображения, — говорит старший научный сотрудник научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Гаяз Самигуллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять пещер Челябинской области, которые стоит посетить

Где расположены самые интересные пещеры в Челябинской области, есть ли экскурсии, сколько стоит экскурсия. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU