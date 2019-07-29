Глава Челябинска Наталья Котова едет в скандальный ТРК «Космос»
Торговый комплекс «Космос», что на Северо-Западе Челябинска, — головная боль для жителей соседней многоэтажки. Обитатели дома № 30 по ул. Чичерина жалуются на грохот кондиционеров, лязг разгружаемых фур, неприятные запахи мусорных баков, установленных с тыльной стороны ТРК. Здание комплекса выстроено крайне неудачно, впритык к пешеходной дорожке вдоль дома. Жильцы считают, что нарушены их права на благоприятную среду.
ТРК возмущает и урбанистов. Огромный асфальтовый плац парковки вытеснил зеленую зону на оживленном перекрестке проспекта Победы и ул. Чичерина. А сейчас возле фасада снесли ступени, все перекопали. Под июльскими дождями земляные буруны превратились в потоки жидкой грязи.
А теперь к ТРК появились вопросы у врио главы города Натальи Котовой:
— Я объезжала город, видела работы возле этого ТРК, вопросы у меня к нему будут. Задам их и. о. заместителя мэра по архитектуре Репринцеву. Почему объект сдан без благоустройства? Посетители комплекса не могут припарковаться поблизости. Есть обращения, они будут рассмотрены во время выезда в этот район. Подумаем, чем бы мы могли помочь местным жителям.
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