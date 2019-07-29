Алексей Текслер распорядился модернизировать очистные в Металлургическом районе

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-29T12:12:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга время от времени нестерпимо пахнет фекалиями: рядом с жилыми кварталами и садами в Металлургическом районе находятся очистные сооружения. Запах местным хорошо известен. «Малой родиной пахнет», — иронизируют они.

В понедельник, 29 июля, вонью накрыло окрестности школы №94, куда как раз прибыл глава региона Алексей Текслер. Поскольку глава региона родился и вырос на ЧМЗ, проблема ему хорошо известна.

— Дышать невозможно. Каждый раз, если едешь в сторону Екатеринбурга, в одном и том же месте, все знают, какой запах стоит. Много десятилетий одно и то же. Давайте наведем порядок, — обратился Алексей Текслер к и.о. главы города Наталье Котовой.

Для модернизации очистных Алексей Текслер поручил мэрии составить план работы и посмотреть источники финансирования. Региональное управление Росприроднадзора, как подчеркнул глава области, уже в курсе ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU