Пьяный житель Челябинской области попал под грузовой поезд

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-29T16:38:11+03:00

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Инцидент произошел на железнодорожном перегоне «Флюсовая — Миасс» на прошедших выходных. Товарный состав наехал на 35-летнего миассца. По словам очевидцев, он лежал в железнодорожной колее — между рельсами. Был пьян. Возможно, уснул на путях.

— Машинист, увидев его, применил экстренное торможение, но многотонный состав не успел остановиться. Миассец чудом выжил, с многочисленными травмами его увезли в больницу, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Сейчас транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU