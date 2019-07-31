2019-07-31T05:08:59+03:00
Общество

Забор челябинского депутата стал мемом в соцсетях

Горожане посмеялись над куском ограждения, вкопанным посреди пустыря
Ирина КАРЕЛИНА
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Забор посреди пустыря в Челябинске: для чего? Фото: соцсетиЗабор посреди пустыря в Челябинске: для чего? Фото: соцсети
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Горожане прислали челябинскому урбанисту Льву Владову фото странных заборчиков, появившиеся в самых неожиданных местах. Например, один из таких вкопан в грязи посредине пустыря.

Каждый из заборов состоит всего из одной секции. Кажется, что единственная функция, которую несут такие оградки — держать таблички, на которых красуется фамилия народного избранника. Надпись гласит «Установлено на личные средства вашего депутата».

— Что я, как избиратель, должен понять, глядя на это убожество? — прокомментировал Лев Владов у себя в группе в ВК.

Подписчики паблика превратили странный забор в мем, с помощью «Фотошопа» поставив его в еще более нелепые места: пустыню, горный каньон и т. д. Вот такое народное творчество.

Пользователи соцсетей перенесли табличку в пустыню. Автор иллюстрации: Булат Петров.

Пользователи соцсетей перенесли табличку в пустыню. Автор иллюстрации: Булат Петров.

Еще такой варинат. Автор иллюстрации: Хуан Хуанов.

Еще такой варинат. Автор иллюстрации: Хуан Хуанов.

Автор иллюстрации: Илья Дзен

Автор иллюстрации: Илья Дзен

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ИСТОЧНИК KP.RU

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