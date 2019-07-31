На выборах губернатора в Челябинской области разрешили голосовать без открепительных

СЕГОДНЯ 07:34 2019-07-31T07:36:42+03:00

Два из трех избирательных участка в Челябинске расположены в школах

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8 сентября в Челябинской области пройдет единый день голосования. Регион выберет губернатора, а в муниципалитетах пройдут местные выборы. Например, в Челябинске набирают районные советы, из которых потом сформируют городскую думу.

— На избирательных участках установят металлодетекторы и будет дежурить полиция. Организуют консультационно-медицинские пункты, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Про выборы губернатора

Они проходят по мажоритарной системе — победит получивший наибольшее количество голосов, но не менее 50%. Если этот порог не преодолеть, то будет второй тур. Каждый избиратель получает только один бюллетень, единый для всей территории области, и имеет только один голос.

За губернатора можно проголосовать по месту фактического нахождения без открепительного удостоверения. Для этого необходимо лично с паспортом обратиться до 4 сентября в ближайший МФЦ. Или подать заявление онлайн через портал Госуслуг. А с 28 августа по 4 сентября — в любой участковой избирательной комиссии.

Про выборы в райсоветы

Депутаты будут избираться по 170 избирательным округам Челябинска. Сегодня выдвинулось 1014 кандидатов. Регистрация продлится до 5 августа. Досрочно проголосовать за депутата можно с 28 августа по 3 сентября в территориальной избирательной комиссии и с 3 по 7 сентября — в участковой избирательной комиссии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

452 избирательных участках в Челябинске;

72% расположены в школах;

860 801 избирателей в Челябинске;

426 участка оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, т.е. данные с них считает машина;

424 участка оснащены видеонаблюдением, транслирующим процесс в Интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU