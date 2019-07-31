Пожар едва не уничтожил баню в Челябинской области
30 июля пожарных вызвали на трассу Кисегач-Чебаркуль. Здесь работает небольшой туристический комплекс. В нем началось возгорание.
Горело кирпичное здание, в котором была баня. На место примчались три пожарных расчета. Они быстро залили возгорание. Пострадала отделка стен и потолка.
— Никто не пострадал. По предварительным данным, причина возгорания связана с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, а также его устройства, — сообщили в противопожарной службе Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU