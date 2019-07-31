Пожар едва не уничтожил баню в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-31T08:13:10+03:00

Пожар едва не уничтожил баню в Чебаркульском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

30 июля пожарных вызвали на трассу Кисегач-Чебаркуль. Здесь работает небольшой туристический комплекс. В нем началось возгорание.

Горело кирпичное здание, в котором была баня. На место примчались три пожарных расчета. Они быстро залили возгорание. Пострадала отделка стен и потолка.

— Никто не пострадал. По предварительным данным, причина возгорания связана с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, а также его устройства, — сообщили в противопожарной службе Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU