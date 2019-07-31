2019-07-31T08:13:10+03:00
Происшествия

Пожар едва не уничтожил баню в Челябинской области

Спровоцировать пламя могло неисправное оборудование
Андрей АБРАМОВ
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Пожар едва не уничтожил баню в Чебаркульском районе.Пожар едва не уничтожил баню в Чебаркульском районе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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30 июля пожарных вызвали на трассу Кисегач-Чебаркуль. Здесь работает небольшой туристический комплекс. В нем началось возгорание.

Горело кирпичное здание, в котором была баня. На место примчались три пожарных расчета. Они быстро залили возгорание. Пострадала отделка стен и потолка.

— Никто не пострадал. По предварительным данным, причина возгорания связана с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, а также его устройства, — сообщили в противопожарной службе Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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