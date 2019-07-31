«Килограмм травы в багажнике»: в Челябинской области остановили машину, в которой перевозили наркотик
В Красноармейском районе Челябинской области инспекторы ГИБДД остановили отечественную легковушку. В салоне были пять человек. Компания показалась подозрительной и полицейские попросили осмотреть машину. В багажнике их ждал нелегальный груз.
Здесь лежал пакет из супермаркета, доверху набитый коноплей. Груз тянет на один килограмм. Один из пассажиров сознался, что наркотическую траву он нарвал в поле и кинул в багажник. Его товарищи ни о чем не знали.
— Возбуждено уголовные дело за перевозку растений, содержащих наркотические средства. По статье грозит до десяти лет колонии. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU