С новосельем! Для расселения ветхих домов на Южном Урале нашли дополнительные деньги
С марта нынешнего года действует областная адресная программа «Переселение в 2019-2025 гг граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области». В списке 27 городов и районов. Этапами предстоит расселить более 500 аварийных домов.
Сейчас расселяются дома в Копейске и Саткинском районе.
В июле дополнительные средства в размере 85,35 млн руб по решению главы региона Алексея Текслера выделили для переселения жителей аварийных домов еще в нескольких муниципалитетах.
Более 20 млн руб получит Троицк на покупку квартир в новостройках для расселения более трех тысяч кв. м аварийного жилья. Для формирования маневренного фонда для переселения в Троицке выделили еще 22,26 млн руб.
Нязепетровскому и Кусинскому районам на расселение аварийных домов выделят 43 млн руб.
Решается вопрос о расселении в нынешнем году 19 аварийных домов в Верхнем Уфалее.
В Челябинской области в 2008-2017 гг оды расселен весь аварийный жилой фонд, признанный таковым до первого января 2012 г. Новоселья отметили 25 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU