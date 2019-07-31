С новосельем! Для расселения ветхих домов на Южном Урале нашли дополнительные деньги

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-31T11:13:32+03:00

Более 85 миллионов по нацпроекту «Жилье и городская среда» решил направить глава области Алексей Текслер в города и районы

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С марта нынешнего года действует областная адресная программа «Переселение в 2019-2025 гг граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области». В списке 27 городов и районов. Этапами предстоит расселить более 500 аварийных домов.

Сейчас расселяются дома в Копейске и Саткинском районе.

В июле дополнительные средства в размере 85,35 млн руб по решению главы региона Алексея Текслера выделили для переселения жителей аварийных домов еще в нескольких муниципалитетах.

Более 20 млн руб получит Троицк на покупку квартир в новостройках для расселения более трех тысяч кв. м аварийного жилья. Для формирования маневренного фонда для переселения в Троицке выделили еще 22,26 млн руб.

Нязепетровскому и Кусинскому районам на расселение аварийных домов выделят 43 млн руб.

Решается вопрос о расселении в нынешнем году 19 аварийных домов в Верхнем Уфалее.

В Челябинской области в 2008-2017 гг оды расселен весь аварийный жилой фонд, признанный таковым до первого января 2012 г. Новоселья отметили 25 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU