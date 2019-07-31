Что в Челябинской области можно требовать по бесплатному медицинскому полису

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-31T11:59:39+03:00

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На Южном Урале отпечатали первый тираж буклета для пациентов, который рассказывает о бесплатной медицине, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

— В буклете отражены основные права пациентов, порядок диспансеризации взрослого населения, правила своевременного выявления рака. Также здесь собрана информация о нормативах работы скорой помощи и о предельных сроках ожидания приема, — замечают в пресс-службе.

Например, попасть к участковому человек должен в течение суток, а к узким специалистам — в течение двух недель с момента обращения. Так же в течение двух недель с момента назначения должны проводиться маммография и УЗИ, лабораторные анализы. На проведение КТ, МРТ, ангиографии отводится 30 дней. Увы, в Челябинске эти сроки выдерживают не во всех поликлиниках.

Кроме того, буклет рассказывает о том, кто такие страховые представители и как с их помощью можно отстаивать свои права. В буклете много полезных ссылок на разные электронные сервисы.

Буклеты скоро появятся в отделениях Пенсионного фонда России и соцзащиты. Получить памятку можно в самом отделении ТФОМС, позвонив по телефону (351)211-38-51.

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ИСТОЧНИК KP.RU