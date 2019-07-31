2019-07-31T12:45:08+03:00
Общество

Зеленое дело: ученые и общественники Челябинска разработают экологический стандарт региона

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер объявил о создании экологического совета
Поделиться:
Комментарии: comments1
Челябинск не должен быть городом, который смог.Челябинск не должен быть городом, который смог.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Челябинской области появится координационный экологический совет при губернаторе. Об этом 31 июля сообщил глава региона Алексей Текслер. Новую структуру возглавит председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В резиденции губернатора состоялось рабочее совещание по вопросам реализации экологической политики в регионе.

Экологические проблемы в Челябинской области предопределены историей промышленного развития Южного Урала, «заводской» специализацией областного центра. Но, как заявил Алексей Текслер, это не означает, что на них следует закрывать глаза. Решить задачи можно только всем вместе: общественности, бизнесу, властям, научному сообществу.

— Актуальны вопросы качества воздуха и воды, озеленения городов, экологизации транспорта — целый комплекс вопросов. Принят федеральный закон о квотировании выбросов; предприятия оборудованы самыми новыми технологиями, но стандарт Челябинска должен быть чуть выше этого. Мы вместе должны решить, каким он будет, и какие будут механизмы его реализации, — обратился ко всем участникам совещания Алексей Текслер.

Главной первой задачей координационного совета по экологии, который создается при поддержке губернатора, станет формирование регионального экологического стандарта. Это подчеркнул Алексей Текслер.

— Предлагаю привлечь к этой работе независимых экспертов международного уровня. Настало время перенимать мировой опыт, поднимая уровень российских экологических решений. Особое внимание нужно отдать тому, что любое решение будет решаться общественностью. Нужно представлять полную отчетность, — заявил Текслер.

В экологический совет войдут эксперты МГУ, Сбербанка, Центра стратегических разработок, РАН, ФГБУ НИИ экологии, РЖД, экоактивисты Челябинска, представители промпредприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фондовый рынок, недвижимость или вклады? В «БКС Брокер» знают, что выгодней
Челябинский урбанист убирает с площади ЮУрГУ архитектурные камни
Жители челябинского микрорайона «Парковый 2» переругались из-за детсада
Хозяйку уличных батутов будут судить за травмы четверых детей в Челябинской области
Суд конфисковал взятку, от которой отказался честный гаишник из Челябинской области
Что в Челябинской области можно требовать по бесплатному медицинскому полису
Найдена пропавшая в Миассе 16-летняя девушка, которую считали убитой
С новосельем! Для расселения ветхих домов на Южном Урале нашли дополнительные деньги
Штормовое предупреждение в Челябинской области: 1 августа на регион обрушится град
Mastercard и «Мегафон» дарят три дня Интернета и мобильной связи в роуминге
Бухгалтер похитила стипендии сирот в Челябинской области
Бизнесмены из Челябинска носили взятки, чтобы им занизили плату за отопление
Водитель выжил в ДТП с фурой на трассе в Челябинской области
Молодой водитель протаранил иномарку в Магнитогорске и влетел в столб
«Килограмм травы в багажнике»: в Челябинской области остановили машину, в которой перевозили наркотик
«Дали 10 тысяч и забыли»: лишившаяся руки работница кулинарии из Челябинска борется с работодателем
Второй пострадавший в аварии с Андреем Косиловым в тяжелом состоянии
Новый храм начали строить в Челябинске
Карьера или семья: большинство жителей Челябинска дали неординарный ответ
Состояние девушки, которая пострадала в аварии с Андреем Косиловым, ухудшилось
Пожар едва не уничтожил баню в Челябинской области