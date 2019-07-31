Зеленое дело: ученые и общественники Челябинска разработают экологический стандарт региона

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-31T12:45:08+03:00

Челябинск не должен быть городом, который смог. Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Челябинской области появится координационный экологический совет при губернаторе. Об этом 31 июля сообщил глава региона Алексей Текслер. Новую структуру возглавит председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В резиденции губернатора состоялось рабочее совещание по вопросам реализации экологической политики в регионе.

Экологические проблемы в Челябинской области предопределены историей промышленного развития Южного Урала, «заводской» специализацией областного центра. Но, как заявил Алексей Текслер, это не означает, что на них следует закрывать глаза. Решить задачи можно только всем вместе: общественности, бизнесу, властям, научному сообществу.

— Актуальны вопросы качества воздуха и воды, озеленения городов, экологизации транспорта — целый комплекс вопросов. Принят федеральный закон о квотировании выбросов; предприятия оборудованы самыми новыми технологиями, но стандарт Челябинска должен быть чуть выше этого. Мы вместе должны решить, каким он будет, и какие будут механизмы его реализации, — обратился ко всем участникам совещания Алексей Текслер.

Главной первой задачей координационного совета по экологии, который создается при поддержке губернатора, станет формирование регионального экологического стандарта. Это подчеркнул Алексей Текслер.

— Предлагаю привлечь к этой работе независимых экспертов международного уровня. Настало время перенимать мировой опыт, поднимая уровень российских экологических решений. Особое внимание нужно отдать тому, что любое решение будет решаться общественностью. Нужно представлять полную отчетность, — заявил Текслер.

В экологический совет войдут эксперты МГУ, Сбербанка, Центра стратегических разработок, РАН, ФГБУ НИИ экологии, РЖД, экоактивисты Челябинска, представители промпредприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU