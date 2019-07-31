Жители челябинского микрорайона «Парковый 2» переругались из-за детсада
В отдаленном челябинском микрорайоне «Парковый 2» начинают строить единственный на всю округу детский сад. Изначально его планировали сделать на 150 мест, однако этого оказалось мало. Можно сделать и на 200, но тогда придется расширять стройку и переносить детские площадки. Родителям уже подросших ребят такой расклад не понравился. Видимо, люди подумали, что площадки не перенесут, а попросту снесут. Или сделают их неудобными.
31 июля в «Парковый 2» приехала врип главы Челябинска Наталья Котова. Ей жильцы и высказали свой спор.
Она объяснила, что по муниципальной программе здесь предусмотрено строительство детского здания на 200 мест. Финансирование заложено в бюджет. Проект готов и прошел все экспертизы. Если ничего не менять, то садик сдадут в следующем году.
— А если придется менять проект и уменьшать до 150 мест, то строительство мы сможем начать только в 2021-м, — объяснила Наталья Котова.
Проблему решат голосованием. На портале «Активный житель 74» запустят опрос, чтобы жители микрорайона решили, какой детский сад им нужен.
ИСТОЧНИК KP.RU