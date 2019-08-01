«Хватал за руку, хотел поцеловать и осыпал деньгами»: новый скандал со звездой бокса из Челябинска Сергеем Ковалевым

СЕГОДНЯ 04:42 2019-08-01T04:42:40+03:00

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Не успел Сергей Ковалев разобраться с одной историей, связанной с женщиной, как вляпался в другую. Англоязычный интернет-портал The Athletic рассказал о том, что 15 июля знаменитого боксера сняли с рейса Флорида — Лос-Анджелес. Причиной для этого, по информации сайта, стали приставания Ковалева к одной из пассажирок. Женщина пожаловалась, что он хватал ее за руку, лез целоваться, а потом осыпал деньгами в прямом смысле слова. В общем, довел до слез.

Информация уже разлетелась по соцсетям. Вот как комментируют ее земляки Ковалева:

— Осыпал деньгами, говорите? Всегда знал, что женщины за границей неадекватные. Наши бы только обрадовались, — написал Салават Янбаев в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

— Видно, пропиариться решила, — прокомментировала там же Милана Заречная.

Однако, многие высказались, что так себя вести мужчине не подобает.

Если история окажется правдой, она может плохо сказаться на карьере и финансах чемпиона мира. Ведь это не первый случай. Напомним, в январе американский таблоид сообщил, что Ковалев поднял руку на американку. Спортсмен все отрицает, но расследование еще не закончилось. Женщина требует за нанесенный ей ущерб 8 млн долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU