Боксеру Сергею Ковалеву грозит четыре года тюрьмы за избиение американки на вечеринке

Крушитель, он же Крашер, он же звезда мирового бокса из копейского поселка Горняк Сергей Ковалев стал фигурантом скандала. Американский таблоид сообщил, что спортсмен поднял руку на даму. Случилось это еще прошлым летом в Калифорнии. Издание описывает, как боец познакомился на вечеринке с девушкой и решил за ней поухаживать, а затем вместе с товарищем проводить ее до дома.

Но знаки внимания от чемпиона из Челябинска она отвергла. Это якобы вывело Ковалева из себя и он избил девушку. Та утверждает, что получила серьезные травмы: перелом носа, сотрясение мозга и повредила шею.

Удивительно, но за столь серьезные побои Ковалева не стали арестовывать. И вообще отпустили до марта, когда состоится первое судебное заседание по этому делу. По американским законам Крашеру грозит до четырех лет лишения свободы. Учитывая строгость законов США, наказание выглядит «мягким». Ведь это верхний предел и суд часто смягчает его вовсе до условного. Значит, если нападение и было, то не все так серьезно.

Сам боксер вину отрицает.

— Хочу попросить не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в нелицеприятной форме. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль поневоле. Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альвареса? — написал Ковалев в своем Instagram.

Судя по дате, инцидент произошел накануне сенсационного боя Сергея и колумбийца Элейдера Альвареса. Тогда поражение Крашера удивило всех. Ковалев потребовал реванш. Он состоится в Техасе 2 февраля (в России уже будет 3 февраля). Менеджер боксера заявил, что скандал никак не скажется на поединке и он пройдет как и планировалось.

Интересно, что Ковалев всегда был не только хорошим спортсменом, но и хорошим предпринимателем. В Челябинске у него работает фирменный магазин. Сейчас он готовится открыть школу в Москве. В челябинском парке Гагарина в этом году также готовят к открытию школу Крашера для детей. Там будут несколько направлений: бокс, рукопашный бой, кикбоксинг, самбо, борьба.

КСТАТИ

Букмекерские конторы ставят на латиноамериканца Элейдера Альвареса. Его коэффициент — 1.4. У россиянина Сергея Ковалева — 4.2, грубо говоря, шансы челябинца на победу оценивают в четыре раза меньше.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Еще один спортсмен из Челябинска хоккеист Вячеслав Войнов был участником истории с избиением… своей жены! Соседи слышали крики о помощи, а полиция установила, что синяки женщине могли быть нанесены только руками. Сама супруга сказала, что упала со ступенек, но вызвала скорую. На мужа она заявление не писала.

Суд города Торранс приговорил Войнова к 90 дням заключения и трем годам лишения свободы условно. Хоккеист вышел из тюрьмы по УДО.