Житель Челябинска остановил движение трамваев, чтобы подарить пассажирке розы

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-01T10:24:04+03:00

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Горожане обсуждают появившееся в социальных сетях романтическое видео. На кадрах черная иномарка останавливается на рельсах, перегородив проезд трамваю. Из нее выходит водитель с большим букетом роз, поднимается в салон и протягивает цветы одной из пассажирок. Барышня растерянно принимает подарок. Судя по реакции девушки, происходящее для нее стало большой неожиданностью.

Видео необычного признания в любви опубликовал в интернет водитель трамвая.

— Вот так мне перекрыли вчера проезд на улице Эстонской, — пишет автор поста в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт».

Поступок влюбленного челябинца разделил пользователей соцсетей на два лагеря. Одни назвали его красивым. Другие осудили мужчину, мол, мало того, что устроил «показуху», так еще и правила дорожного движения нарушил.

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ИСТОЧНИК KP.RU