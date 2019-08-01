Археологи нашли воинские могилы древних венгров в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-01T12:18:31+03:00

В Кунашакском районе закончился сезон раскопок на могильнике Уелги. Фото: «Вечерний Челябинск».

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В Кунашакском районе закончился сезон раскопок на могильнике Уелги. Это памятник IX-XI веков нашей эры. Его начали изучать 10 лет назад. Ученые за это время раскопали тысячи метров и сотни погребений.

За этот сезон археологам удалось разбить четыре кургана.

— Оказалось, погребения расположены одно над другим. Нижнее — более раннее — относится к началу IX века. Судя по погребальному инвентарю, оно считается раннетюркским. А верхнее погребение считается мадьярским, — цитирует газета «Вечерний Челябинск» научного сотрудника Общественного фонда «Южный Урал» Суфию Газизову.

На верхнем слое нашли погребение молодого лучника с венгерскими вещами. Ниже находилось погребение пожилого воина. С ним были уже уральские вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU