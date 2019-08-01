На Южном Урале сошел с рельсов электровоз
ЧП произошло 30 июля на станции Карталы Челябинской области. На территории железнодорожного депо «Аркаим» сошел с рельсов электровоз. Это случилось при переводе стрелок. Жертв и пострадавших нет.
По факту инцидента проводится проверка.
— Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, локомотивную бригаду и работников железной дороги, — сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.
Размер причиненного ущерба устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU