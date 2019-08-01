2019-08-01T16:32:28+03:00
Происшествия

На Южном Урале сошел с рельсов электровоз

В происшествии разбираются следователи
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФФото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ
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ЧП произошло 30 июля на станции Карталы Челябинской области. На территории железнодорожного депо «Аркаим» сошел с рельсов электровоз. Это случилось при переводе стрелок. Жертв и пострадавших нет.

По факту инцидента проводится проверка.

— Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, локомотивную бригаду и работников железной дороги, — сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Размер причиненного ущерба устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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