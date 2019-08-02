2019-08-02T05:44:01+03:00
Происшествия

В Челябинской области пропал человек с татуировкой на арабском языке

Семья исчезнувшего в Кунашаке не находит себе места десять дней
Ольга АНТОНОВА
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Ринат Каримов из Кунашака десять дней не выходит на связь. Фото: группа «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 регион) vk.comРинат Каримов из Кунашака десять дней не выходит на связь. Фото: группа «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 регион) vk.com
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— Пропал мой брат Каримов Ринат Иршатович. С 24 июля мы не знаем ничего о нем, на связь он не выходит. Ринату 35 лет. Приметы: волосы черные, глаза карие, рост — 175, среднего телосложения. На носу шрам, сломан нос, есть шрамы на голове, — обращается ко всем неравнодушным сестра Рината Юлия Жирякова.

Особая примета мужчины — на груди с левой стороны татуировка в виде арабской вязи. Родные обратились в полицию Кунашака; ищут Рината и волонтеры «Легион-СПАСА».

— Он мог потерять память, может быть дезориентирован. Может находиться в Кунашакском районе или в Челябинске, — продолжает Юлия. — Пожалуйста, если увидите похожего человека, спросите него, не требуется ли ему помощь, сообщите в полицию! Ринат, если ты видишь этот пост, вернись домой! Мы ждем тебя и очень переживаем, — говорит сестра пропавшего.

Телефон отряда «Легион — СПАС» +7-951-455-13-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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