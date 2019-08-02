«Погиб на месте»: мотоциклист устроил массовое ДТП на ночной трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-02T09:33:17+03:00

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30-летний мотоциклист погиб в массовом ДТП на трассе Южноуральск-Магнитогорск. Авария произошла примерно в 22:00 1 августа в Пластовском районе.

На ночной дороге байкер вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку «Опель». Потом мотоцикл завилял на проезжей части и по касательной задел грузовик «Скания». А после этого врезался в другую фуру.

— Мотоциклист погиб на месте. Выяснилось, что у него не было водительских прав, — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Остальные участники аварии не пострадали. Сейчас идет расследование ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU