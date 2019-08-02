Полиция взяла в разработку группировку, которая терроризирует Теплотех в Челябинске
Жители района Теплотехнического института в Челябинске перепуганы: по соцсетям пустили слух, что в жилом массиве орудует банда, которая на протяжении десяти дней грабит прохожих. Люди передают из комментария в комментарий рассказы о том, как знакомых избили до полусмерти.
Однако в полиции не подтверждают масштаб налетов.
— Ни о какой массовости речи не идет. В Калининском райотделе лежат три заявления, которые возможно как-то связаны с тем, о чем пишут в соцсетях. По ним возбуждены уголовные дела. Но не за избиения, а за открытое хищение имущества с применением не опасного для жизни и здоровья насилия. Сейчас оперативники проверяют, могут ли эти дела быть как-то связаны между собой, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе УМВД России.
Сами жители также подтверждают, что полиция работает.
— У нас сегодня сотрудник полиции ходил, жителей опрашивал, — прокомментировала Ольга Абдуллаева.
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