Пенсионер разбился насмерть на ступеньках подземного перехода в центре Челябинска
Трагедия случилась вечером 29 июля в центре Челябинска. В подземке на выходе к магазину «Ритм» 65-летний пенсионер оступился и упал. Очевидцы попытались поймать его, но все произошло слишком быстро и неожиданно. Не успели.
— Мужчина очень сильно стукнулся головой об ливневки. Я вызвала скорую помощь. Врачи приехали и увезли его в больницу, а меня вызвали в полицию, чтобы взять объяснения. Это ведь просто бытовая ситуация, там нет перил, задержаться было не за что, к тому же есть шатающиеся плитки. То есть на его месте мог быть кто угодно, — рассказала сайту «Business FM Челябинск» его радиоведущая и очевидец Евгения Орлова.
Стало известно, что пенсионер скончался. Также есть информация, что он был пьян. Послужило ли причиной несчастного случая алкогольное опьянение, или аварийное состояние подземного перехода, неизвестно.
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