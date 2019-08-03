Пенсионер разбился насмерть на ступеньках подземного перехода в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-03T12:37:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась вечером 29 июля в центре Челябинска. В подземке на выходе к магазину «Ритм» 65-летний пенсионер оступился и упал. Очевидцы попытались поймать его, но все произошло слишком быстро и неожиданно. Не успели.

— Мужчина очень сильно стукнулся головой об ливневки. Я вызвала скорую помощь. Врачи приехали и увезли его в больницу, а меня вызвали в полицию, чтобы взять объяснения. Это ведь просто бытовая ситуация, там нет перил, задержаться было не за что, к тому же есть шатающиеся плитки. То есть на его месте мог быть кто угодно, — рассказала сайту «Business FM Челябинск» его радиоведущая и очевидец Евгения Орлова.

Стало известно, что пенсионер скончался. Также есть информация, что он был пьян. Послужило ли причиной несчастного случая алкогольное опьянение, или аварийное состояние подземного перехода, неизвестно.

Читайте также: «В мэрии назвали сроки ремонта подземного перехода в центре Челябинска».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU