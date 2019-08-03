Педагог челябинского вуза получила от студента взятку 30 тысяч рублей
Преподаватель одного из челябинских вузов подозревается в получении взятки. За 30 тыс. руб. педагог обещала студенту закрыть все долги по учебе. Это выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупция отдела полиции “Центральный” УМВД России по городу Челябинску. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки».
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Челябинской области. Идет расследование. Возможно, этот эпизод взятки не единственный.
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ИСТОЧНИК KP.RU