2019-08-03T17:49:08+03:00
Общество

Жительницу Магнитогорска, объявившую голодовку, увезли в больницу

Она сама вызвала себе скорую
Андрей СОКОЛОВ
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Жительница Магнитогорска объявила голодовку. Фото: vk.com/magnitkacityЖительница Магнитогорска объявила голодовку. Фото: vk.com/magnitkacity
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Вечером 2 августа голодающую жительницу города Татьяну Писареву из пострадавшего дома № 164 на ул. Карла Маркса госпитализировали.

— Писаревой стало плохо, и она вызвала себе скорую. Якобы, как минимум, последние два дня она действительно ничего не ела. Но ее не в обычную больницу доставили, а в психушку, — сообщает группа «Черное&Белое Магнитогорск» в VK. Информация не проверена.

Напомним, 19 июля на одном из балконов печально известного дома на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске заметили растяжки с надписью «ГОЛОДОВКА». Акцию протеста объявила жительница шестого подъезда Татьяна Писарева. Женщина требует от городских властей признать ее семью пострадавшей от взрыва и предоставить новое жилье.

Кто-то из пользователей соцсети жалеет женщину. Но большинство — не на ее стороне.

— По закону ей ничего не положено. И тем более бесплатно! Жилье было временное. Это не собственность Писаревой. Она в нем и не жила, а сдавала. У нее самой есть и квартира, и доход хороший с продажи сигарет. Не самый нуждающийся человек в Магнитогорске!

А теперь женщина требует, чтобы ей сделали в этой квартире постоянную регистрацию для того, чтобы в последующем можно было эту квартиру приватизировать. То есть хочет получить нахаляву жилье, пользуясь тем, что случилось с домом, — объясняет в группе жительница Магнитогорска Наталья Ставицкая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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