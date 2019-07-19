«Она этим ничего не добьется!»: в мэрии Магнитогорска прокомментировали голодовку жительницы обрушившегося от взрыва дома

19 июля на одном из балконов печально известного дома на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске заметили растяжки с надписью «ГОЛОДОВКА». Акция протеста совпала с прибытием в город металлургов президента Владимира Путина.

Акцию протеста объявила жительница шестого подъезда Татьяна Писарева. Женщина требует от городских властей признать ее семью пострадавшей от взрыва и предоставить новое жилье.

Что привело к трагедии в Магнитогорске? 00:00 00:00

«ЗДЕСЬ ЖИТЬ СТРАШНО»

Девять лет назад Татьяна Писарева с двумя маленькими дочками лишилась своей двухкомнатной квартиры по вине мужа.

Как жертве «черных риэлторов» мэрия предоставила одинокой матери муниципальное жилье.

— На мое имя открыли лицевой счет. Однако ни меня, ни моих детей здесь не зарегистрировали. Мне пообещали, что со временем полуторку оформят, как положено. За девять лет этого не произошло. Со мной даже договора социального найма не заключили, — рассказала Татьяна КП-Челябинск.

По ее словам, когда в доме случилась трагедия — рухнул подъезд, погибли люди, чиновники отказались признать Татьяну Писареву пострадавшей. В отличие от соседей ее семья не получила никаких выплат и компенсаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684978" frameborder="0"></iframe> Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера

— Здесь жить нам страшно. Президент дал поручение расселить из этого дома всех желающих. Я неоднократно обращалась к главе, и к губернатору. Все безрезультатно. Мне ответили: либо оставайтесь, либо освобождайте квартиру. Сегодня я решилась на крайнюю меру, — говорит Татьяна.

«У НЕЕ БЫЛА КВАРТИРА И ОНА ПРОДАЛА ЕЕ»

В мэрии Магнитогорска прокомментировали поступок женщины. Чиновники объяснили, что они не выселяют семью Писаревых. Но в тоже время не видят законных оснований для предоставления квартиры ей в собственность.

— В 2010 году ей предоставили квартиру для временного проживания. После чего неоднократно были зафиксированы случаи ее отсутствия в данном помещении. Были обращения жителей, что квартира пустует. За это все время Писарева обращалась несколько раз в суд, для того чтобы ее признали нуждающейся, поставили на учет и передали квартиру ей в собственность. Однако выиграть она не смогла. В том числе и по причине того, что в 2017 году она унаследовала квартиру в Ставропольском крае, и в тут же продала ее, — рассказал замглавы Магнитогорска Юлий Элбакидзе.

Татьяна отрицает, что у нее была квартира в Ставрополе. Говорит, там умерла бабушка, но ее дом по наследству перешел к другой родственнице.

Татьяна живет с двумя дочками.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

На акцию протеста в Магнитогорске отреагировали и прокуратура Челябинской области.

Ведомство уже проводило проверку по заявлению Татьяны. Было установлено, что женщину заселили в дом проспекту Карла Маркса, 164 временно. Два года назад она обращалась в суд с требованием признать за ней право пользования этой квартирой по договору социального найма. Но суд ей отказал. По этой причине ее не признают пострадавшей от взрыва.

— Право на получение денежной выплаты в связи с обрушением жилого дома имеют только собственники и наниматели жилых помещений, — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

ТАК ПОМОГАЛИ ИЛИ НЕТ?

В прокуратура говорят, что помогали жительнице Магнитогорска подготовить иск об установлении факта проживания в квартире. Но та в суд так и не обратилась. Писарева от помощи надзорного ведомства открещивается.

— Никакой помощи для подачи иска ни мэрия, ни прокуратура, мне не оказывала. Кроме того, в поручении президента ничего не говорится о том, что расселять должны только собственников жилья, — рассказала КП-Челябинск Татьяна.

Вечером на место голодовки прибыли представители власти во главе с мэром города Сергеем Бердниковым. Однако найти общий язык с голодающей им не удалось. Разговор закончился тем, что глава города пригласил женщину на личный прием.

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