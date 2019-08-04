В контактном зоопарке в центре Челябинска перебили половину животных

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-04T08:17:13+03:00

В контактном зоопарке в горсаду Пушкина убили животных. Фото: Google Карты

По предварительным данным, неизвестный зарезали больше десяти питомцев

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Утром 2 августа сотрудники контактного зоопарка в горсаду Пушкина в центре Челябинска обнаружили мертвых животных. Убиты несколько поросят, кролики, утки. Владельцы бизнеса обратились в полицию.

Источник КП-Челябинск в силовых структурах сообщил, что МВД занимается уголовным делом о жестоком обращении с животными. Назначена судмедэкспертиза, которая установит причину смерти домашних животных. По одним данным, неизвестные ранили животных холодным оружием.

В самом контактном зоопарке, одна из границ которого выходит на Цвиллинга, нет охраны. Теоретически, злоумышленники могли перемахнуть через забор. Ночью зверей просто запирали в вольеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU