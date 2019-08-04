2019-08-04T08:39:24+03:00
Общество

«Вонючий минтай и котлеты с костями»: в Магнитогорска массово жалуются на еду в детсадах

Родители считают, что дошколятам готовят из плохих продуктов
Андрей АБРАМОВ
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В Магнитогорске жалуются на качество еды в садиках.В Магнитогорске жалуются на качество еды в садиках.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Питание в дошкольных учреждениях Магнитогорска стало предметом жаркого обсуждения в социальных сетях. Родители со всего города описывают «кулинарные ужасы», которыми кормят ребятню в детских садах.

— Два месяца в меню рыба минтай, старая и вонючая. Мясо привозят жирное. Перестали варить компоты из сухофруктов. Делают искусственные кисели. Редко встретишь кисломолочные продукты. Создается впечатление, что кормят тем, что в магазинах не покупают, — начала беседу в группе во «ВКонтакте» «Черное&Белое Магнитогорск».

В соцсетях нашлись много сторонников автора поста.

— Во все детсады города продукты поставляет «Горторг». Может быть, собрать городской родительский комитет и провести встречу? — предлагают пользователи.

— Поддерживаю! У меня ребенок как возвращается из садика — на еду накидывается. Говорит: «Мама, сегодня опять котлету с костями давали». Надо что-то менять!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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