После многочасового пожара в многоэтажке под Челябинском, объявлен сбор помощи
Днем 3 августа в Долгодеревенском загорелись несколько квартир на последних этажах многоэтажки. Говорят, причиной стала неисправная техника. Тушили пожар несколько часов. Всех жителей удалось эвакуировать вовремя — никто не пострадал. Однако без жилья остались несколько семей.
Администрация Сосновского района организовала пункт приема помощи пострадавшим. Всех неравнодушных просят приходить в школу по адресу Строительная, 6. Погорельцам можно пожертвовать деньги, вещи первой необходимости, продукты и даже игрушки — квартир лишились семьи с детьми.
Для жителей пострадавших квартир организовали бесплатное питание в столовой по адресу в Долгодеревенском Советская 34-а.
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Пожар в Долгодеревенском.
ИСТОЧНИК KP.RU