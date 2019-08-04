После многочасового пожара в многоэтажке под Челябинском, объявлен сбор помощи

СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-04T08:56:41+03:00

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Днем 3 августа в Долгодеревенском загорелись несколько квартир на последних этажах многоэтажки. Говорят, причиной стала неисправная техника. Тушили пожар несколько часов. Всех жителей удалось эвакуировать вовремя — никто не пострадал. Однако без жилья остались несколько семей.

Администрация Сосновского района организовала пункт приема помощи пострадавшим. Всех неравнодушных просят приходить в школу по адресу Строительная, 6. Погорельцам можно пожертвовать деньги, вещи первой необходимости, продукты и даже игрушки — квартир лишились семьи с детьми.

Для жителей пострадавших квартир организовали бесплатное питание в столовой по адресу в Долгодеревенском Советская 34-а.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/723884" frameborder="0"></iframe> Пожар в Долгодеревенском.

ИСТОЧНИК KP.RU