Очевидцы засняли полыхающий автомобиль на выезде из Магнитогорска
Вечером 4 августа на выезде из Магнитогорска очевидцы засняли горящую легковушку. Водитель и пассажир успели спастись, а вот машина выгорела дотла. Все случилось на повороте к поселке Ближний.
Очевидцы предполагают, что причиной возгорания могло стать неисправное газовое оборудование в машине. Ведь отечественный автопром ради экономии часто оборудуют газовыми баллонами.
— Прокатились с огоньком. Из Магнитогорска так просто не сбежишь, — оставляют едкие комментарии пользователи соцсетей.
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