Очевидцы засняли полыхающий автомобиль на выезде из Магнитогорска

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-04T17:46:15+03:00

Машина загорелась в районе поворота на поселок Ближний. Фото из группы VK «Черное Белое Магнитогорск»

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Вечером 4 августа на выезде из Магнитогорска очевидцы засняли горящую легковушку. Водитель и пассажир успели спастись, а вот машина выгорела дотла. Все случилось на повороте к поселке Ближний.

Очевидцы предполагают, что причиной возгорания могло стать неисправное газовое оборудование в машине. Ведь отечественный автопром ради экономии часто оборудуют газовыми баллонами.

— Прокатились с огоньком. Из Магнитогорска так просто не сбежишь, — оставляют едкие комментарии пользователи соцсетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU