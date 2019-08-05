СЕГОДНЯ 04:00 2019-08-05T04:00:33+03:00

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Собаку на миасском кладбище обнаружила местная жительница Марина Шмакова. Она сняла ее на видео и выложила в соцсети.

— Частенько хожу мимо этих могилок: они разрыты, все цветы валяются, вазы перевернуты. Поднимала их несколько раз. Думала, что это ветер. А сегодня гляжу: там собака лежит. Глаза заплаканные! Такая грустная! Опять все разрыто, все валяется! Думаю, это могилы ее хозяев, — написала Марина в группе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети, посмотрев видео, согласились с автором поста.

— Смотреть больно на собаку. Как она тоскует! Как помочь? — написала Ольга Шутова.

Кто-то предложил найти псу новых хозяев. Но ему ответили, толку от этого не будет. Животное не забудет прежних.

Однако, как оказалось, собака чужая. Один из подписчиков паблика написал, что там похоронена его дочь, но этот пес не имеет к ней никакого отношения. Почему животное постоянно приходит именно на это место, мужчина не знает.

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Собака поселилась на могиле девушки в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU