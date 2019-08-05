Автомобиль с молодыми людьми врезался в фонарный столб в Челябинске
Трое пострадавших госпитализированы
Автомобиль с молодыми людьми врезался в фонарный столб. Фото: ГИБДД Челябинска.
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Авария случилась 4 августа в 22:20 напротив дома по адресу ул. Бажова, 87. Это магазин «Радуга» в Тракторозаводском районе. Водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в электроопору.
В результате трое пассажиров — 17, 18 и 19 лет — получили травмы. Все они были госпитализированы. Одному из них рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU